Эксперт объяснил, как локализация авто скажется на пассажирах такси

Спикер нежней палаты Вячеслав Володин объяснил необходимость закона о локализации автомобилей для такси. Он подчеркнул - решение не самое популярное, но страна должна стимулировать внутренний спрос на свои автомобили. Особенно в условиях внешнего давления.

«Совершенно очевидно, что если не будет спроса, а еще когда против нас такое количество санкций, вызовов и угроз, если сами мы не будем развивать свое автомобилестроение, то его за нас никто развивать не будет», - сказал Володин.

Список доступных для такси машин по новому закону пока неизвестен. Скорее всего, это «Москвич», «Эволют» и модели «АвтоВАЗа». Эксперты обеспокоены: уровень комфорта для пассажиров снизится. Если даже не брать в расчет люксовые машины, бизнес-класс точно станет менее доступным. Ведь сейчас таких моделей в России просто не производят. Да и до западных санкций уровень их локализации был невысоким.

«Бизнес-класс, к примеру, возможно, исчезнет полностью. Потому что сейчас это автомобили "Мерседес" или "БМВ", либо в массовом явлении это "Ханчи". Но этот бренд в России не локализован», - напомнил автоэксперт Антон Ануфриев.

Частников закон тоже тревожит - ведь они работают на своих автомобилях. Но им как раз опасаться нечего, депутаты разрешили самозанятым таксовать, пока машина не выработает свой ресурс. Экстренно покупать новую не придется.

Напомним, Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обязывает перевозчиков использовать только отечественные легковые автомобили. Причем, уже с 1-ого марта следующего года. Исключения сделали для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Там закон заработает в 2028 и 2030 годах.