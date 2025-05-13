МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума приняла закон о локализации автомобилей такси

Закон о локализации автомобилей такси вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ян Брацкий 2025-05-13 16:54:40
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Законопроект позволяет субъектам устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств.

Согласно ему, для включения автомобиля в реестр такси необходимо, чтобы совокупное количество баллов соответствовало порогу, установленному правительством для госзакупок.

Исключение сделали для Калининграда, Дальнего Востока и Сибири. Требования к машинам такси в Калининградской области и СФО не будут меняться до 1 марта 2028 года, в регионах Дальнего Востока - до 1 марта 2030 года.

Минимальный порог баллов для участия в госзакупках был установлен 1 января 2023 года и составляет 3 200 баллов. В качестве примера расчета баллов можно привести сварку кузова автомобиля - 400 баллов, его окраску - 500 баллов, использование отечественного металла и изготовление корпусных деталей и так далее.

В последнее время в России последовательно ужесточаются требования к работе пассажирских такси. В сентябре прошлого года, например, вступили в силу требования по обязательному страхованию пассажиров. Кроме того, установлены требования к внешнему виду автомобиля, используемого для извоза. Также прописаны правила хранения данных о заказах и доступа к ним полиции.

#Россия #закон #такси #Госдума РФ #локализация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 