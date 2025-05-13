Госдума приняла закон о локализации автомобилей такси

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Законопроект позволяет субъектам устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств.

Согласно ему, для включения автомобиля в реестр такси необходимо, чтобы совокупное количество баллов соответствовало порогу, установленному правительством для госзакупок.

Исключение сделали для Калининграда, Дальнего Востока и Сибири. Требования к машинам такси в Калининградской области и СФО не будут меняться до 1 марта 2028 года, в регионах Дальнего Востока - до 1 марта 2030 года.

Минимальный порог баллов для участия в госзакупках был установлен 1 января 2023 года и составляет 3 200 баллов. В качестве примера расчета баллов можно привести сварку кузова автомобиля - 400 баллов, его окраску - 500 баллов, использование отечественного металла и изготовление корпусных деталей и так далее.

В последнее время в России последовательно ужесточаются требования к работе пассажирских такси. В сентябре прошлого года, например, вступили в силу требования по обязательному страхованию пассажиров. Кроме того, установлены требования к внешнему виду автомобиля, используемого для извоза. Также прописаны правила хранения данных о заказах и доступа к ним полиции.