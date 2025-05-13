Путин отметил, что Россия до сих пор поставляет ядерное топливо США

Россия до сих пор поставляет в Соединенные Штаты Америки ядерное топливо. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнеса - руководителями «Деловой России» в Кремле.

По словам главы государства, Вашингтон действует прагматично и это сказывается на экономике Штатов.

«Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием... Но это же так. Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы. И у них рост экономики», - заметил Путин.

Ранее стало известно, что США могут полностью запретить импорт обогащенного урана из России. Над этим вопросом задумались в Совете нацбезопасности, Минэнерго и других заинтересованных ведомствах.

В последние годы Штаты тщетно ищут возможность найти альтернативу обогащенному урану из России для обеспечения работы собственных реакторов.

Весной США произвели первые 90 килограммов топлива, к концу года намерены довести объемы до одной тонны. Пока закупки урана у России остаются на рекордных уровнях.