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США могут запретить импорт обогащенного урана из России

В минувшем году США закупили в России рекордное с 2009 года количество урана и других радиоактивных элементов на $1,2 млрд.
Ян Брацкий 2024-04-30 02:17:20
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Global Look Press

Импорт обогащенного урана из России в США могут полностью запретить. Соответствующую возможность изучают в Белом доме, пишет Bloomberg. По данным издания, над этим вопросом думают в Совете нацбезопасности, Минэнерго и прочих заинтересованных ведомствах.

В конце прошлого года Палата представителей Конгресса США приняла закон о запрете импорта низкообогащенного урана из России, но дальнейшая работа «застопорилась». Сенат так и не одобрил инициативу.

Все последние годы Вашингтон тщетно ищет возможности заменить российский уран, применяемый для обеспечения работы своих ядерных реакторов. В конце апреля в Штатах произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. К концу года эти цифры намерены довести до тонны топлива. Пока же, по данным Минпромторга США, только за прошлый год Вашингтон закупил у Москвы рекордное количество урана и других радиоактивных элементов, потратив на это $1,2 млрд.

#Россия #Уран #сша #реактор #ядерное топливо
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