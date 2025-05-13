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Эксперт: ЕС может обойти вето Венгрии по санкциям, обосновав их «угрозой»

Речь идет о 17-м пакете антироссийских санкций ЕС, его могут принять уже 20 мая в ходе встречи глав МИД.
Лиза Губина 2025-05-13 18:52:44
© Фото: Ricardo Rubio Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Евросоюз может ускорить принятие очередного, 17-го пакета антироссийских санкций в обход вето Венгрии, юридически обосновав его обстоятельствами чрезвычайного характера - вызовами и угрозами, допустила в разговоре со «Звездой» профессор, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

Речь идет о вопросах, связанных с якобы российской угрозой безопасности и необходимостью выражения поддержки киевскому режиму, добавила она.

 «С момента ковидной пандемии была запущена процедура переговоров, которая бы позволила по части решений Еврокомиссии перейти от процедуры консенсусного голосования к голосованию большинства голосов», - сказала Энтина.

По словам специалиста, тем самым Брюссель создаст прецедент для будущих спорных ситуаций. При этом она напомнила, что, несмотря на позицию Венгрии, страна всегда поддерживала европейские санкционные пакеты.

«Будапешт в целом использовал свою более жесткую позицию для того, чтобы выторговать те или иные послабления по своим собственным отношениям с Брюсселем», - заключила профессор.

Напомним, 20 мая ЕС планирует принять новый пакет ограничений против нашей страны. В частности, планируется ввести санкции в отношении 149 судов, часть из которых курсирует в Северном и Балтийском морях. По данным Financial Times, ЕС придумал, как обойти Венгрию в этом вопросе, с помощью переноса на другую правовую основу.

#Россия #евросоюз #санкции #Венгрия #наш эксклюзив
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