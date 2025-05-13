Эксперт: ЕС может обойти вето Венгрии по санкциям, обосновав их «угрозой»

Евросоюз может ускорить принятие очередного, 17-го пакета антироссийских санкций в обход вето Венгрии, юридически обосновав его обстоятельствами чрезвычайного характера - вызовами и угрозами, допустила в разговоре со «Звездой» профессор, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

Речь идет о вопросах, связанных с якобы российской угрозой безопасности и необходимостью выражения поддержки киевскому режиму, добавила она.

«С момента ковидной пандемии была запущена процедура переговоров, которая бы позволила по части решений Еврокомиссии перейти от процедуры консенсусного голосования к голосованию большинства голосов», - сказала Энтина.

По словам специалиста, тем самым Брюссель создаст прецедент для будущих спорных ситуаций. При этом она напомнила, что, несмотря на позицию Венгрии, страна всегда поддерживала европейские санкционные пакеты.

«Будапешт в целом использовал свою более жесткую позицию для того, чтобы выторговать те или иные послабления по своим собственным отношениям с Брюсселем», - заключила профессор.

Напомним, 20 мая ЕС планирует принять новый пакет ограничений против нашей страны. В частности, планируется ввести санкции в отношении 149 судов, часть из которых курсирует в Северном и Балтийском морях. По данным Financial Times, ЕС придумал, как обойти Венгрию в этом вопросе, с помощью переноса на другую правовую основу.