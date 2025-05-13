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Мирзаян объяснил, почему Трамп не спешит налаживать отношения с Грузией

Отношения Грузии и США испортились в 2024 году, после принятия в стране закона об иноагентах.
Ян Брацкий 2025-05-13 15:10:16
© Фото: W. Korallimage, BROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Восстановление американо-грузинских отношений непременно состоится, но сейчас у Белого дома есть более важные задачи на внешнеполитическом контуре. Таким мнением со «Звездой» поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Перезагрузка состоится. Просто Трампу сейчас не до Грузии. У него Ближний Восток горит, у него украинский конфликт, где он хочет получить Нобелевскую премию мира, у него торговый конфликт с Китаем. Просто сейчас не до Грузии, и грузин это возмущает», - рассказал Мирзаян.

С другой стороны, власти США не давят на грузинское руководство и не заставляют официальный Тбилиси подключаться к санкциям и давлению на Россию. Это уже является перезагрузкой американо-грузинских отношений, уверен Мирзаян.

«Если грузины считают, что перезагрузка состоится только тогда, когда Трамп прилетит в Тбилиси лично, то не факт, что он вообще прилетит. Прилеты такого уровня на постсоветское пространство могут Россию триггернуть. Трампу этого тоже не нужно. Позиция Грузии понятна, им обидно, но они должны понимать, что у Трампа сейчас есть более важные дела», - заключил собеседник «Звезды».

Напомним, отношения Грузии и США существенно ухудшились в 2024 году, после принятия в стране закона об иноагентах и заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз. Прежняя администрация США приостановила стратегическое партнерство с Грузией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором выразил недоумение молчанием Вашингтона в отношении перспектив перезагрузки отношений двух стран.

Кобахидзе напомнил Трампу о военной поддержке в Ираке и Афганистане, о ведущей роли Тбилиси в области прав человека и демократии в регионе.

#сша #Трамп #Грузия #Тбилиси #наш эксклюзив #кобахидзе #закон об иноагентах
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