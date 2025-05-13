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СВР: в окружении Зеленского называют «ценным активом» вывезенных курян

В ведомстве добавили, что использование россиян в качестве заложников в очередной раз доказывает нацистскую сущность киевского режима.
Лиза Губина 2025-05-13 14:42:10
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вывезенных на Украину жителей Курской области в Киеве называют «ценным активом», заявили в пресс-бюро СВР РФ. Их хотят обменять на на пленных бойцов националистического объединения «Азов»* (признано террористической организацией, запрещено в РФ).

«В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные"», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Использование наших граждан в качестве заложников в очередной раз доказывает нацистскую сущность киевского режима, добавили в СВР. Отмечается, что Киев намерен как можно дольше оттягивать возвращение курян. 

Напомним, в начале мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала тяжелыми переговоры по этому вопросу. Москва настаивает на возвращении всех находящихся на украинской территории россиян.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

#Украина #Курская область #Владимир Зеленский #свр #куряне
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