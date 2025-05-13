Вывезенных на Украину жителей Курской области в Киеве называют «ценным активом», заявили в пресс-бюро СВР РФ. Их хотят обменять на на пленных бойцов националистического объединения «Азов»* (признано террористической организацией, запрещено в РФ).

«В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные"», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Использование наших граждан в качестве заложников в очередной раз доказывает нацистскую сущность киевского режима, добавили в СВР. Отмечается, что Киев намерен как можно дольше оттягивать возвращение курян.

Напомним, в начале мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала тяжелыми переговоры по этому вопросу. Москва настаивает на возвращении всех находящихся на украинской территории россиян.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.