На украинско-белорусской границе прошли тяжелые переговоры о возвращении вывезенных боевиками ВСУ курян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании. - Прим. ред.) в заложниках жителей Курской области», - приводит ее слова ТАСС.

Отмечается, что Москалькова не сообщила каких-либо результатов о прошедшем диалоге с представителями киевского режима.

Омбудсмен ранее заявляла о том, что Москва настаивает на возвращении всех находящихся на украинской территории жителей Курской области. Москалькова также отмечала, что киевский режим затягивает с возвращением оставшихся с Сумской области 53 курян.