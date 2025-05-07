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Москалькова назвала тяжелыми переговоры о возвращении вывезенных ВСУ курян

Татьяна Москалькова не озвучила итоги прошедших с киевским режимом переговоров.
Глеб Владовский 2025-05-07 12:22:23
© Фото: РИА Новости

На украинско-белорусской границе прошли тяжелые переговоры о возвращении вывезенных боевиками ВСУ курян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании. - Прим. ред.) в заложниках жителей Курской области», - приводит ее слова ТАСС.

Отмечается, что Москалькова не сообщила каких-либо результатов о прошедшем диалоге с представителями киевского режима.

Омбудсмен ранее заявляла о том, что Москва настаивает на возвращении всех находящихся на украинской территории жителей Курской области. Москалькова также отмечала, что киевский режим затягивает с возвращением оставшихся с Сумской области 53 курян.

#переговоры #Возвращение домой #Татьяна Москалькова #Киевский режим #куряне
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