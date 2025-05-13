Телеведущий Борисов назвал секрет долгой жизни Калерии Кисловой

Режиссер Калерия Кислова не разделяла работу и жизнь, она жила своим делом каждый день и до последнего дня. Об этом корреспонденту «Звезды» сказал телеведущий Дмитрий Борисов.

Журналист поделился, что Кислова накануне своей смерти просила включить ей телевизор. По мнению Борисова, она всегда хотела знать и видеть, как проходит прямая трансляция - та самая, которой она отдала столько лет своей жизни и которой на протяжении многих лет руководила.

«Сейчас она уже смотрела как зритель, но все равно ей было важно и интересно, кто режиссер, кто диктор, кто за пультом, кто автор сценария, как это все устроено», - отметил телеведущий.

Он предположил, что, скорее всего, секрет долголетия Кисловой заключался в ее интересе ко всему новому и в том, что она до последнего оставалась человеком своей профессии.

«Это человек, который не ушел на пенсию, который оставался ежедневно в режиме 24/7 на работе», - упомянул Борисов.

Также телеведущий рассказал, что был знаком с Калерией Кисловой около 20 лет. И она была из тех людей, кто ему помог в самом начале карьеры.

Ранее тележурналист и обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов поделился своими воспоминаниями о Кисловой. Самолетов сказал, что она была человеком, который мог найти выход из любой ситуации, даже из безвыходной.