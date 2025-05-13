МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Телеведущий Борисов назвал секрет долгой жизни Калерии Кисловой

Телеведущий поделился, что был знаком с Калерией Кисловой около 20 лет.
Виктория Бокий 2025-05-13 14:25:34
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Режиссер Калерия Кислова не разделяла работу и жизнь, она жила своим делом каждый день и до последнего дня. Об этом корреспонденту «Звезды» сказал телеведущий Дмитрий Борисов.

Журналист поделился, что Кислова накануне своей смерти просила включить ей телевизор. По мнению Борисова, она всегда хотела знать и видеть, как проходит прямая трансляция - та самая, которой она отдала столько лет своей жизни и которой на протяжении многих лет руководила.

«Сейчас она уже смотрела как зритель, но все равно ей было важно и интересно, кто режиссер, кто диктор, кто за пультом, кто автор сценария, как это все устроено», - отметил телеведущий.

Он предположил, что, скорее всего, секрет долголетия Кисловой заключался в ее интересе ко всему новому и в том, что она до последнего оставалась человеком своей профессии.

«Это человек, который не ушел на пенсию, который оставался ежедневно в режиме 24/7 на работе», - упомянул Борисов.

Также телеведущий рассказал, что был знаком с Калерией Кисловой около 20 лет. И она была из тех людей, кто ему помог в самом начале карьеры.

Ранее тележурналист и обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов поделился своими воспоминаниями о Кисловой. Самолетов сказал, что она была человеком, который мог найти выход из любой ситуации, даже из безвыходной.

#режиссер #наш эксклюзив #похороны #Калерия Кислова #дмитрий борисов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 