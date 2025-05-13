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Звукометрический комплекс засек вражескую артиллерию по выстрелу в ЛНР

Звукометрические комплексы и дроны работают в связке, как единый механизм - слаженно и точно. Поэтому выстрелы противника не остаются незамеченными.
Варвара Шрадер 2025-05-13 14:58:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На скрытых позициях разведывательного артиллерийского дивизиона 236-й артбригады в Луганской Народной Республике бои ведут те, кто остается в тени - звукометристы. До их расположения наша съемочная группа добиралась сначала на транспорте, затем последние семь километров пешком - ради безопасности.

«Включаем центральную вычислительную машину - это мозг и сердце комплекса», - объясняет звукометрист с позывным Дон.

Это и есть автоматизированный звукометрический комплекс - система, способная засекать вражеские орудия по одному только звуку выстрела. Без всякого излучения, а значит, незаметно для врага. 

Как рассказала корреспондент Варвара Шрадер, все координаты обрабатываются центральной машиной и поступают артиллеристам на ноутбук в режиме реального времени. Чтобы добиться высокой точности, бойцы вручную вводят метеоданные - температуру воздуха, направление и скорость ветра. Для контроля за погодой бойцы используют выносной метеокомплекс.

Выходы своих и чужих артиллерийских расчетов отличают с помощью точного ориентирования на местности и взаимодействия с операторами беспилотников.

«Мы вплотную работаем с этими комплексами. Они получают засечку выхода орудия, откуда оно работает - да, оно, конечно, с небольшой погрешностью, - мы вылетаем в заданный квадрат, откуда была получена эта засечка, проводим доразведку, выявляем цель и уже принимаем решение на ее поражение», - пояснил начальник расчета БПЛА Zala с позывным Гром.

Дрон Zala - универсальный разведчик: дальность полета до 25 километров, время в воздухе - более двух часов. Благодаря сменной батарее он быстро возвращается к работе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #ЛНР #наш эксклюзив #звукомеристы
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