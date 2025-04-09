Десантники уничтожили «Ланцетом» обнаруженную с помощью Zala гаубицу ВСУ

Расчет разведывательного БПЛА Zala Новороссийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал ее поражение «Ланцетами». Минобороны РФ опубликовало кадры работы наши бойцов.

Оператор разведывательного беспилотника обнаружил замаскированную гаубицу ВСУ на удалении около 30 км. Из нее противник вел огонь по мирному населению. Координаты цели сразу передали на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Расчет «Ланцета» умело совершил заход на цель, а беспилотник Zala зафиксировал поражение.

Разведывательные и ударные беспилотники успешно работают в тандеме с самого начала СВО. Они зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ. Работают расчеты БПЛА круглые сутки, в том числе в условиях помех от средств радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее российские десантники уничтожили FPV-дронами укрытие ВСУ в Курской области. Момент попадания беспилотника в цель попал на видео.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.