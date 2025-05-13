Рособрнадзор усилит защиту от хакерских атак во время сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор обеспечит сохранность оборудования и усилит защиту информационных систем, которые используются во время проведения государственных экзаменов. Это необходимо для того, чтобы сократить риски хакерских атак. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«В условиях рисков совершения хакерских атак на информационные системы, используемые при проведении экзаменов, просим усилить меры по защите этих систем, а также сохранению исправности и работоспособности оборудования», - сообщил он в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году.

Единый государственный экзамен в 2025 году сдадут свыше 716 тысяч выпускников. Для проведения ЕГЭ будет организовано 6 000 пунктов проведения экзаменов в 89 регионах России и в 54 странах за рубежом.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о готовности российских регионов к проведению ЕГЭ и ОГЭ (Единого и Основного государственных экзаменов). Он также отметил, что в том числе проверены все пункты проведения экзаменов.