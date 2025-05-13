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ВС РФ поразили цех сборки САУ «Богдана» и пункты дислокации ВСУ

Поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.
2025-05-13 12:45:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.

Кроме того, силы ПВО уничтожили восемь корректируемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS, а также сбили 74 беспилотника самолетного типа.

Минобороны России сообщило и об освобождении населенного пункта Миролюбовка на территории Донецкой Народной Республики. Отмечено, что ее удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ
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