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Путин и глава Компартии Вьетнама приняли декларацию о развитии партнерства

Владимир Путин и То Лам подписали ряд важных документов во время встречи в Кремле.
Анастасия Бобылева 2025-05-10 16:35:40
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам подписали ряд документов во время встречи в Кремле. В частности, стороны подписали совместную декларацию об основных направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, а также в нефтегазовой сфере. «Росатом» подписал «дорожную карту» по развитию сотрудничества с Вьетнамом в области мирного атома до 2030 года.

Парадный расчет Вьетнама 9 мая принял участие в праздновании 80-летия Победы. Военнослужащие прошли по Красной площади наряду с другими расчетами иностранных государств.

#Россия #Вьетнам #Владимир Путин #Сотрудничество #Партнерство #Ло Там
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