Путин и глава Компартии Вьетнама приняли декларацию о развитии партнерства

Российский президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам подписали ряд документов во время встречи в Кремле. В частности, стороны подписали совместную декларацию об основных направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, а также в нефтегазовой сфере. «Росатом» подписал «дорожную карту» по развитию сотрудничества с Вьетнамом в области мирного атома до 2030 года.

Парадный расчет Вьетнама 9 мая принял участие в праздновании 80-летия Победы. Военнослужащие прошли по Красной площади наряду с другими расчетами иностранных государств.