Морпехи 810-й бригады рассказали, как разбили колонну ВСУ в Курской области

Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота рассказали, как отбили попытку контратаки ВСУ в Курской области.

В тот день колонны техники врага двинулись в сторону наших позиций. Бойцы рассказали, что увидели по тепловизору движение противника, сразу подняли в воздух БПЛА и начали уничтожать врага. В колонне были и танки, и машины для разминирования, но итог у всех один - их сожгли дронами.

Военнослужащий с позывным Татарин рассказал, как закрыл своим телом раненого товарища во время прилета беспилотника. Когда он делал перевязку, враг сбросил боеприпас. Времени думать не было - сразу накрыл товарища своим телом. Оба ранены, но главное - живы.

Морпехи должны уметь все, рассказали военнослужащие. Работать с пулеметами, гранатометами, автоматами, по возможности с «птичками», высаживаться с БТР, преодолевать водные преграды.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил с командирами 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 56-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Они доложили о текущей обстановке и ходе боевых действий в их зонах ответственности. Путин выразил благодарность за успешное выполнение задач.

Девятнадцатого февраля во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге Путин заявил, что бойцы 810-й бригады перешли границу с Украиной в Курской области и вошли на территорию противника. Он также отметил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.