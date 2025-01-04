Мошенники придумали схему обмана с участием в коллегии присяжных

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян. Аферисты через электронную почту и в социальных сетях начали рассылать «приглашения» для участия в коллегии присяжных. Жертв запугивают административной и уголовной ответственностью за неявку в суд.

Злоумышленники предлагают «легально» оформить отказ по ссылке, указанной в письме. После перехода по ней устройство может быть взломано. Об этом РИА Новости рассказал юрист Александр Хаминский.

Также мошенники часто пишут от лица силовиков. Они «вызывают» потенциальную жертву в правоохранительные органы с подозрением в соучастии в преступлении.

Напомним, ранее сообщалось, что аферисты придумали схему для взлома телефонов при помощи поддельных приложений для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ. Они звонят людям, представляясь работниками медицинских учреждений или управляющих компаний.