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Мошенники придумали схему обмана с участием в коллегии присяжных

Жертва присылают письма с фишинговыми ссылками.
Сергей Лебедев 2025-01-04 10:19:00
© Фото: IMAGO, Rene Traut, Global Look Press

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян. Аферисты через электронную почту и в социальных сетях начали рассылать «приглашения» для участия в коллегии присяжных. Жертв запугивают административной и уголовной ответственностью за неявку в суд.

Злоумышленники предлагают «легально» оформить отказ по ссылке, указанной в письме. После перехода по ней устройство может быть взломано. Об этом РИА Новости рассказал юрист Александр Хаминский.

Также мошенники часто пишут от лица силовиков. Они «вызывают» потенциальную жертву в правоохранительные органы с подозрением в соучастии в преступлении.

Напомним, ранее сообщалось, что аферисты придумали схему для взлома телефонов при помощи поддельных приложений для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ. Они звонят людям, представляясь работниками медицинских учреждений или управляющих компаний.

#в стране и мире #Мошенники #обман #аферисты #коллегия присяжных
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