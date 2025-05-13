В новом молдавском учебнике по истории Россия выставлена стороной приднестровского конфликта - это невероятная подлость, ложь и искажение истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории», - сообщила она.

С ее слов, с начала приднестровского конфликта Россия заняла активную позицию в процессе поиска путей его урегулирования. Благодаря действиям российских военных была остановлена вооруженная фаза конфликта.

«При активном участии России были разработаны и подписаны важные договоренности между Молдавией и Приднестровьем, которые были признаны международным сообществом», - добавила официальный представитель МИД РФ.

В приветственной телеграмме участникам XVI Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» президент России Владимир Путин заявил, что следует беречь память об уроках истории. Помимо этого, надо противостоять терроризму и эскалации локальных конфликтов.