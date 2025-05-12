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Путин призвал беречь память об уроках истории

Глава государства подчеркнул, что обращение к 80-летию Победы найдет достойное место в деловой и культурной программе форума в Казани.
Виктория Бокий 2025-05-12 09:50:33
© Фото: President of Russia Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент России Владимир Путин призвал беречь память об уроках истории, противостоять терроризму и эскалации локальных конфликтов. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам XVI Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что обращение к 80-летию Великой Победы найдет место в культурной программе мероприятия.

«В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом», - сказано в телеграмме.

Глава государства упомянул, что в настоящее время только вместе можно обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, а также противостоять угрозам безопасности.

На протяжении столетий Россия была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. На сегодняшний день, несмотря на непростую международную обстановку, наша страна продолжает успешно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные контакты, напомнил Владимир Путин.

«B ходе форума вам предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления наших связей в самых разных областях, в том числе технологической», - говорится в сообщении.

В конце приветственной телеграммы российский лидер выразил уверенность, что работа форума будет продуктивной, послужит углублению диалога и партнерства между странами и народами.

Напомним, что за несколько месяцев до празднования 80-летия Великой Победы президент России говорил, что главной темой на праздновании этой знаменательной даты должна стать историческая правда. Владимир Путин обращал внимание на то, что пример трудовой доблести в годы Великой Отечественной войны полезен для нынешней молодежи.

#в стране и мире #форум #история #Владимир Путин #казань #историческая правда
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