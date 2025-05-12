США и Китай договорились о создании механизма торговых консультаций

По итогам переговоров в Швейцарии вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились о создании механизма торгово-экономических консультаций . Об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным агентства, в ближайшее время Китай и США согласуют нужные детали, и 12 мая опубликуют совместное заявление по итогам переговоров. Со слов Хэ Лифэна, переговоры, которые были 10-11 мая, были «откровенными, глубокими и конструктивными», стороны достигли «важного консенсуса и существенного прогресса».

В начале прошлого месяца США увеличили размер пошлин на все товары из Китая до 145%. В ответ на это, Китай ввел 125-процентные тарифы на американские товары. Агентство Bloomberg писало, что на переговорах в Женеве Соединенные Штаты обсудят с Китаем снижение пошлин до 60% и ниже.