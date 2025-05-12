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SCMP: украинский конфликт выгоден Китаю для продвижения интересов в Азии

По данным издания, Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остается на территории Украины, в то время как его партнер РФ не проигрывает.
Дарья Ситникова 2025-05-12 04:19:23
© Фото: Hans Zaglitsch imageBROKER.com Globallookpress

Конфликт на Украине выгоден КНР, так как боевые действия помогают Пекину активно продвигать собственные интересы в Азии. Об этом сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

С их слов, Китай стратегически выигрывает, пока конфликт остается на территории Украины, в то время как его партнер Россия не проигрывает. Ситуация в Киеве отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, что помогает предоставлять КНР больше возможностей для продвижения своих интересов.

Помимо этого, во время посещения Москвы председатель Китая Си Цзиньпин не показал признаков пересмотра отношений с Россией, что было бы выгодно западным странам, которые хотят, чтобы Пекин надавил на РФ по поводу переговоров с Киевом.

Министр иностранных дел Китая Ван И оценил визит председателя КНР в Москву на 9 мая, назвав его «полным успехом». С его слов, отношения двух стран «крепки, как скала», а итоги Второй мировой войны «не подлежат провокациям».

#Россия #Украина #конфликт #кнр #азия
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