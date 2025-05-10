Глава МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в Москву «полным успехом»

Министр иностранных дел Китая Ван И положительно оценил визит председателя КНР в Москву на 9 Мая и назвал его «полным успехом». Его слова приводит агентство Xinhua.

«На фоне ускоряющихся изменений, происходящих в мире, и нарастающих международных потрясений этот визит позволил оглянуться на историю и взглянуть в будущее, продемонстрировал преемственность дружбы и готовность отстаивать справедливость и завершился полным успехом», - подчеркнул Ван И.

По его словам, отношения Китая и России «крепки, как скала», а итоги Второй мировой войны «не подлежат провокациям». Миру, подчеркнул дипломат, нужна не гегемония, а справедливость. Он также подвел итоги поездки Си Цзиньпина в Россию, заявив, что график лидера был плотным, а расписание очень насыщенным.

За день до торжеств по случаю 80-летия Победы российский президент Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле. Они приняли совместное заявление, по итогам которого Путин сообщил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня.