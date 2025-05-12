Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, согласному которому стоимость рецептурных лекарств и фармацевтических препаратов в Соединенных Штатах снизятся на 30-80%. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Он сообщил, что цены на лекарства вырастут по всему миру, чтобы соблюсти баланс, и «впервые за многие годы, в Америке будет обеспечена справедливость».

С его слов, раньше высокие цены на лекарства в Америке были из-за больших затрат на исследования и разработки. Однако в условиях глобализации и обмена технологиями цены на медикаменты уравняются для многих стран.

Глава Белого дома отметил, что это может привести к сокращению затрат на здравоохранение. А это поможет сэкономить триллионы долларов для американского бюджета.

Американский лидер ранее допустил возможное подписание в будущем законопроекта сенатора Линдси Грэма*, внесенного в список террористов и экстремистов в РФ, в котором говорится о введении дополнительных санкций против России.

*Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.