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СК возбудит дело после осквернения памятника Воину-освободителю в Таллине

Вандалы изрисовали памятник «Бронзового солдата» белой краской и нанесли надписи на эстонском языке.
Ирина Егорова 2025-05-12 03:07:47
© Фото: LuisMig86192338 X.com

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело после осквернения монумента Воину-освободителю от немецко-фашистских захватчиков в Таллине. Памятник известен под названием «Бронзовый солдат».

Накануне его изрисовали белой краской и нанесли надписи из баллончиков на эстонском языке, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. После празднования 9 мая у памятника еще лежат цветы.

«Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

В Эстонии 9 мая запрещено использовать российскую символику, называемой там «враждебной». К ней относят георгиевские ленточки, символ Z, флаги Российской Федерации и СССР, и советскую военную форму. Другие прибалтийские страны также выступают против празднования Дня Победы. Например, полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел после 9 Мая.  

Памятник «Бронзовый солдат» представляет собой двухметровую фигуру советского солдата, склонившего голову в знак скорби, и стены, на которой были установлены таблички с именами погибших. Памятник освободителям Таллина был открыт 22 сентября 1947 года в память о событиях, произошедших в тот же день в 1944 году, когда Красная Армия вошла в Таллин во время Второй мировой войны.

#Памятник #Таллин #СК РФ #Уголовное дело #осквернение #Бастрыкин
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