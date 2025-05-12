Поезд Варшава - Киев: чем удивила поездка Макрона, Мерца и Стармера

1 Рейс Варшава - Киев: чем потрясло мир поездка Макрона, Мерца и Стармера

2 Путешествие в Киев: чем удивила поездка Макрона, Мерца и Стармера

3 Салфетка, а не кокаин: что скрывали Мерц, Макрон и Стармер по пути в Киев

4 «Сели в поезд и дунули»: что говорят о видео с Макроном, Стармером, Мерцем

Сахар, а не наркотик, салфетка, а не пакетик, а ложечка вообще не причем - такие версии были озвучены после скандальной и загадочной поездки из Варшавы в Киев канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Журналисты внезапно зашли в купе, где находились политики и засняли «запрещенные» для глаз общественности предметы, а возможно, и вещества.

Французский политик с неловкой улыбкой спрятал неизвестный предмет в карман. Что это было, выяснить не удалось, однако есть версии, что это скомканная бумажка, салфетка или пакетик с неизвестным белым веществом.

Несколько нервно, судя по видео, вел себя и другой политик - Фридрих Мерц. Увидев журналистов, он убрал подальше ложку. Видео вызвало вопросы у журналистов, пользователей соцсетей и политиков - что лежало на столе у «путешественников»?

Одна из версий - европейские политики пытались скрыть пакетик с запрещенным веществом и предмет для его употребления.

«Мы знаем, что неожиданно заглянувшие журналисты с камерами в вагон поезда, который ехал из Киева с лидерами Франции, Британии и Германии, сняли, как они занервничали и попытались избавиться от чего-то. Сейчас предполагают, что от кокаина. Я бы и не удивился, а вы?», - прокомментировал инцидент член Палаты общин британского парламента с 1987 по 2015 гг.Джордж Гэллоуэй.

Елисейский дворец назвал новость «фейковой», которую распространяют «враги Франции». Публикацию сопроводили двумя фотографиями. Это подхватила европейская пресса, где пишут, что доказательств употребления кокаина нет.

«Ложечка очень специфическая. Одна часть - нарезать, вторая в виде микроложечки. У Макрона вот это движение. Люди, которые употребляют кокаин, у них сожжена слизистая. Пример - премьер-министр новой Зеландии, Зеленский. У них специфическое поведение», - считает нарколог, психиатр, главный врач клиники Василий Шуров.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила поведение зарубежных лидеров в купе с анекдотом.

«Француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики. Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы "имеющие глаза да увидели"», - написала Захарова.

Макрон, Мерц, Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск направлялся в Киев. Все ехали на внеплановый саммит лидеров стран «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. В ходе переговоров лидеры разработали предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Это первый совместный визит лидеров на Украину. Кроме того, для Фридриха Мерца это первое «путешествие» в роли канцлера Германии.