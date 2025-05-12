Politico: популярность США в мире рухнула после возвращения Трампа

Популярность Соединенных Штатов падает во всем мире после переизбрания президента США Дональда Трампа на пост главы государства, пишет издание Politico со ссылкой на данные опросов.

«Согласно новым данным, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом популярность Соединенных Штатов в мире снижается», - говорится в материале.

Отмечается, что репутация Вашингтона особенно пострадала в странах Евросоюза. В издании объяснили подобную тенденцию тем, что Трамп называл блок «ужасным» и «жалким».

Опросы показали, что Трамп менее популярен, чем президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, добавили в издании.

Напомним, сам американский лидер отмечал в конец апреля, что его администрация добилась исторических достижений за 100 дней своей работы. По его словам, он побил все рекорды, установленные предыдущими администрациями, и поможет США «вступить в золотой век».