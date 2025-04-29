Трамп прокомментировал результаты своей работы за 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп назвал историческими достижения своей команды за первые 100 дней своего президентства. Об этом сообщает RT со ссылкой на социальные сети американского лидера.

«Мы побили все рекорды, установленные предыдущими администрациями, будем продолжать упорно трудиться, чтобы нанять самых компетентных и трудолюбивых патриотов», - говорится в сообщении.

Глава Белого дома также отметил, что ему удалось собрать вокруг себя отличную команду, которая поможет США «вступить в Золотой век».

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с его первым президентским сроком.