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Трамп может признать Палестину на саммите в Саудовской Аравии

Ожидается, что в ходе саммита, ряд стран Персидского залива могут отменить пошлины в отношении США.
Глеб Владовский 2025-05-10 11:58:33
© Фото: Hu Yousong XinHua Globallookpress

Президент США Дональд Трамп может признать Палестину суверенным государством на саммите в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Media Line со ссылкой на источник.

«Высказываются предположения о том, что будет сделано важное заявление о создании палестинского государства, заключены крупные экономические сделки и налажено мирное американо-саудовское ядерное сотрудничество», - говорится в материале.

По данным издания, в середине мая 2025 года в Саудовской Аравии пройдет саммит стран Персидского залива и США. Ожидается, что в ходе встречи, американский лидер Трамп сделает также заявление о создании палестинского государства без присутствия ХАМАС.

Кроме того, ожидается подписание ряда экономических соглашений, в том числе по освобождению стран Персидского залива от тарифов на товары.

Ранее сообщалось, что Трамп осознал всю сложность урегулирования зарубежных конфликтов, в том числе, в секторе Газа, который, по его словам, длится «тысячу лет».

#сша #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #палестина #признание государства
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