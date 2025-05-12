Конец криминальной драмы: как судили членов самой опасной ОПГ России

Почти 240 лет тюрьмы на всех получили последние участники одной из старейших и жестоких столичных банд. В деле «Таганской» ОПГ сегодня поставлена точка. Всех десятерых фигурантов присяжные признали виновными: каждому предстоит провести в заключении больше 20-ти лет. Цепочка преступлений тянулась с начала 90-х годов.

Расследование этого дела длилось четыре года, а преступная деятельность - почти три десятилетия. В зале суда обвиняемые вели себя по-разному: кто-то демонстрировал показную браваду, отпускал шутки. Другие же скрывали лица под капюшонами, стараясь не привлекать внимания.



Ближе всех к защитному стеклу - главарь банды Игорь Жирноклеев, известный по прозвищу «Жирный». Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы: 12 - в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен самый крупный штраф среди фигурантов - четыре миллиона рублей.

Дело «таганских» передали в суд еще в 2021 году, но рассмотрение откладывали: дважды распадалась коллегия присяжных, некоторые отказывались участвовать из-за страха. Причина - беспрецедентная жестокость группировки.

«Выполняя указания Жирноклеева и Рабиновича другие соучастники вели слежку за объектами нападений. Руководители банды лично разрабатывали планы совершения преступлений, распределяли роли, подбирали оружие, согласовали место и время его совершения, способствовали сокрытию следов совершенных убийств», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На суде члены банды пытались вызвать сочувствие: Жирноклеев ссылался на проблемы со здоровьем, кто-то - на алкоголизм, другие уверяли, что давно отошли от криминала. Один из подсудимых просил учесть его спортивные достижения.

А вот Григория Рабиновича - «Гришу Таганского», который руководил финансовыми операциями группировки и был правой рукой Жирноклеева - суд освободил от наказания. Он умер от сердечного приступа около года назад в «Матросской тишине». В 90-х первые «таганские» занимались рэкетом и мелкими грабежами, а получив серьезного покровителя - одного из главных криминальных авторитетов Вячеслава Иванькова, включились в войну с кавказскими группировками. «Япончик» тогда короновал молодого криминального авторитета Андрея Исаева по прозвищу «Роспись». Члены ОПГ брали под контроль рынки, магазины и банки.

Деньги сначала получали от коммерсантов, а потом переключились на крупных бизнесменов. База группировки была на рынке «Афганец» в Кузьминках, а в нулевых штаб-квартирой ОПГ стал бизнес-центр «Башня-2000». Здесь проводили переговоры и деловые встречи. После убийства Исаева в Америке, руководство перешло к Жирноклееву - бывшему бойцу спецназа ГРУ.

На счету банды убийства бизнесмена Алексея Покровского, юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка, директора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева, владельца нескольких магазинов Армена Аванесова - его тело спустя 24 года нашли под плиткой одного из столичных кафе. В числе жертв и криминальные авторитеты, включая Аслана Усояна, более известного как «Дед Хасан».

Следователи обнаружили у «таганских» целую сеть тайников и средств слежки, которая стала их «визитной карточкой»: более 100 единиц оружия, огнеметы, гранатометы, 36 килограммов взрывчатки. За наружное наблюдение отвечали Сергей Щербаков, Геннадий Лукьянов и Игорь Балашов. Щербаков и Лукьянов получили по 22 года заключения. Однако некоторые «слушатели» сочли наказание членам ОПГ суровым.

Не согласен с приговором и адвокат Жирноклеева. Несмотря на доказанные преступления, он считает, что его подсудимый не заслуживает такого якобы строгого наказания.

«Считаем необходимым обжаловать данный приговор - и с учетом его суровости и с учетом того, что в принципе можно было прекратить еще некоторые эпизоды в связи с истечением срока давности», - поделился своим мнением адвокат Марк Каверзин.

Один из самых громких эпизодов группировки - расправа над адвокатом Натальей Вавилиной. Ее застрелили в подъезде собственного дома. По версии следствия - Жирноклеев обеспечил киллеру алиби. Преступника вскоре поймали: им оказался Марат Янбухтин. Его арестовали и осудили на 19 лет. Следом за ним начались задержания и других членов ОПГ.

Только в 2019-м году банду удалось разгромить: их «живучесть» объясняют криминалисты. Оказываться, один за другим на скамье подсудимых члены банды стали с развитием методов экспертизы.

«Это все были рядовые члены, которые непосредственно исполнители, но ни один из них никаких показаний в отношении своих лидеров не дал. И не дал бы никогда, потому что они тоже хотели жить. Они понимали, что их достанут и в следственном изоляторе и после освобождения. Поэтому, все было шито-крыто и на них не было доказательств, объективной доказательной базы, чтобы привлечь к уголовной ответственности кого-то из лидеров», - объяснил криминалист Михаил Игнатов.

Члены ОПГ за время своего кровавого правления смогли нажить имущества на сумму более 300 миллионов рублей. Все десять фигурантов дела получили от 22 до 25 лет лишения свободы. Однако расследование все еще не окончено: двое членов группировки - Владимир Греков и Михаил Чуркин объявлены в международный розыск.