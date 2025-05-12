Членам Таганской ОПГ дали сроки от 22 до 25 лет

Мосгорсуд огласил приговоры главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву и девяти другим членам банды. Обвинения включают организацию убийства Аслана Усояна по кличке Дед Хасан и другие особо тяжкие преступления.

К 25 годам заключения приговорили Жирноклеева. Из них 12 лет он проведет в тюрьме. Олегу Русанову дали такой же срок, остальных осудили на сроки от 22 до 24 лет лишения свободы.

Членов ОПГ обвинили в участии в вооруженной банде, убийстве, похищении, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Банда более 25 лет совершала преступления на территории Московского региона и других областей.

Сообщники арендовали офис в бизнес-центре «Башня-2000» для встреч и там планировали преступления. Присяжные признали всех подсудимых виновными в создании банды «Таганские». Жирноклеев признан виновным в пособничестве в убийстве Усояна и обеспечении алиби киллеру.

На счету группировки похищения и убийства предпринимателей Армена Аванесова в 1995 году и Алексея Покровского в 2004-м, рейдерские захваты зданий ОАО «Роспищепром» и ЗАО «Универмаг "Москва"» в центре Москвы и другие преступления.

Большинство эпизодов с 1991 по 2019 год оставались нераскрытыми, сообщили в СК. Банда маскировалась под частные охранные предприятия и службы безопасности страховых фирм, имитируя разбойные нападения, грабежи и исчезновения граждан.

В ходе обысков у группировки изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия с приборами бесшумной стрельбы, 3 000 боеприпасов, 36 кг взрывчатки, гранатометы, гранаты, мины, огнеметы и самодельные взрывные устройства.

У задержанных нашли устройства для слежки и перехвата разговоров, бронежилеты, средства маскировки, поддельные удостоверения, паспорта и грузовики со спецтехникой, готовые для проживания.

В июне 2024 года другой лидер и 11-й активный участник Таганской ОПГ Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский умер в СИЗО из-за хронических проблем с сердцем.