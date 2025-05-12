Актриса Лужина рассказала о творческом наследии Гайдая и Гребешковой

Ушедшая из жизни Нина Гребешкова всегда производила впечатление светлого и доброго человека. Своими воспоминаниями о знакомстве с известной актрисой комедийного жанра поделилась народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

«Честно говоря, мне не посчастливилось с ней работать, на площадках с ней я не стояла, но я знаю ее картины, ее работы. Конечно, я восхищаюсь ей, она хорошая, талантливая актриса. Когда я встречала Нину Павловну, она оставляла впечатление светлого, лучезарного, доброго человека», - рассказала «Звезде» Лужина.

Народная артистка призналась, что всегда восхищалась браком Гребешковой и режиссера Леонида Гайдая, который часто снимал ее в своих картинах.

«Они с Леонидом Иовичем были парой, которая понимала друг друга. Это был хороший кинотандем, они жили на одной волне. Ушел человек, но она останется в памяти зрителей, потому что картины Гайдая переживут все фильмы. Юмор остается, люди хотят улыбаться. Гайдай будет жить долго и Нина Павловна вместе с этими картинами тоже», - добавила Лариса Лужина.

О смерти Нины Гребешковой Союз кинематографистов РФ сообщил сегодня вечером. Актрисы не стало в возрасте 94 лет.