МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Туристов с симптомами гриппа призвали сдавать анализы на случай ЛЗН

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о пике заболеваемости лихорадкой Западного Нила в нашей стране в период с июня по сентябрь.
Лиза Губина 2025-05-12 18:19:11
© Фото: Robert Michael, ZB, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Симптомы лихорадки Западного Нила вначале похожи на грипп, туристам, прилетевшим из-за границы, которые чувствуют себя болезненно, в любом случае стоит сдать анализы, предупредила в беседе со «Звездой» инфекционист, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Подобную болезнь можно выявить только с помощью анализов.

Специалист предупредила, что заболевание может передаваться не только через укусы комаров, как говорилось ранее, но и через продукты питания. Основной способ борьбы с распространением лихорадки - это высокая настороженность врачей, заключила она.

«Главным образом, должна быть настороженность врачей, потому что если у человека есть похожие симптомы, особенно если пациент путешествовал, то, безусловно, нужно сдавать соответствующие анализы. Но бывают случаи у тех людей, которые никуда не ездили», - отметила Мескина.

Речь идет о таких симптомах, как высокая температура тела и ломота в суставах. В некоторых случаях болезнь может принять такие формы, при которых возникает поражение центральной нервной системы с развитием энцефалита.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре допустили пик заболеваемости данной лихорадкой в нашей стране в июне-сентябре. Наибольший риск заражения возможен в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах.

#грипп #наш эксклюзив #инфекционист #анализы #лихорадка Западного Нила
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 