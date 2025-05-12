Туристов с симптомами гриппа призвали сдавать анализы на случай ЛЗН

Симптомы лихорадки Западного Нила вначале похожи на грипп, туристам, прилетевшим из-за границы, которые чувствуют себя болезненно, в любом случае стоит сдать анализы, предупредила в беседе со «Звездой» инфекционист, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Подобную болезнь можно выявить только с помощью анализов.

Специалист предупредила, что заболевание может передаваться не только через укусы комаров, как говорилось ранее, но и через продукты питания. Основной способ борьбы с распространением лихорадки - это высокая настороженность врачей, заключила она.

«Главным образом, должна быть настороженность врачей, потому что если у человека есть похожие симптомы, особенно если пациент путешествовал, то, безусловно, нужно сдавать соответствующие анализы. Но бывают случаи у тех людей, которые никуда не ездили», - отметила Мескина.

Речь идет о таких симптомах, как высокая температура тела и ломота в суставах. В некоторых случаях болезнь может принять такие формы, при которых возникает поражение центральной нервной системы с развитием энцефалита.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре допустили пик заболеваемости данной лихорадкой в нашей стране в июне-сентябре. Наибольший риск заражения возможен в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах.