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В России пик заболеваемости Лихорадкой Западного Нила ожидается в августе

Наибольший риск заражения ожидается в регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов.
Сергей Лебедев 2025-05-12 17:27:23
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

В России пик заболеваемости Лихорадкой Западного Нила в этом году прогнозируется в августе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

«Интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН... ожидаются в июне-сентябре», - добавили в ведомстве.

Наибольший риск заражения возможен в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. Это касается тех регионов, где уже были случаи заражения.

Напомним, Лихорадка Западного Нила является инфекционным заболеванием. Изначально патоген размножается в организме птиц, а затем передается комарам и клещам, которые, в свою очередь, кусают людей. Лучше всего вирус распространяется в теплом климате с высокой температурой, обильными дождями, у разлива рек, а также в период миграции и гнездования птиц.

Симптомами является острая лихорадка с интоксикацией, умеренный полиадентит, головная боль, развитие серозного менингита и менингоэнцефалита. При этом есть слабость, низкая подвижность, высокая температура, боли и температура в теле. Инкубационный период в среднем составляет от двух до восьми дней.

Основным способом защиты является избегание укусов комаров. Для этого при нахождении на природе нужно носить закрытую одежду и обрабатывать себя средствами от комаров. На окнах дома должны быть установлены москитные сетки, а в жаркие дни не рекомендуется быть у водоемов.

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