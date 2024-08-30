МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Профессор Чумаков назвал симптомы лихорадки Западного Нила

Среднемноголетний уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России вырос на 13%.
Мария Зайцева 2024-08-30 13:10:47
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Лихорадка Западного Нила является инфекционным заболеванием, среднемноголетний уровень заражения ее вирусом вырос в России на 13%. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков рассказал «360» об опасности заболевания, его симптомах и способах защиты.

Изначально патоген размножается в организме птиц, а затем передается комарам и клещам, которые, в свою очередь, кусают людей. Лучше всего вирус распространяется в теплом климате с высокой температурой, обильными дождями, у разлива рек, а также в период миграции и гнездования птиц.

«Заболевание очаговое и распространяется там, где обитают зараженные комары. Граница природного очага постепенно движется с юга на север. Сейчас очаг приближается к территории Московской области», - рассказал молекулярный биолог.

Ученый успокоил, что укус не всегда приводит к заболеванию, а только в 1% случаев.

Симптомами является острая лихорадка с интоксикацией, умеренный полиадентит, головная боль, развитие серозного менингита и менингоэнцефалита. При этом есть слабость, низкая подвижность, высокая температура, боли и температура в теле.

«Если лихорадка начинает проявляться остро, она очень напоминает грипп: резкое повышение температуры, головная боль. Затем могут добавиться осложнения, проявляющиеся на фоне вирусной атаки», - сообщил Чумаков.

Более остро симптомы обычно не проявляются, а инкубационный период составляет от двух до восьми дней.

Основным способом защиты является избегание укусов комаров, отметил профессор. Для этого при нахождении на природе нужно носить закрытую одежду и обрабатывать себя средствами от комаров.

На окнах дома должны быть установлены москитные сетки, а в жаркие дни не рекомендуется быть у водоемов.

«Разработка вакцины здесь не имеет смысла, так как это заболевание встречается редко», - сказал эксперт.

Для России этот вирус не является опасным, так как не распространен в ней. А вред здоровью заболевание может принести только людям старше 65 лет.

Ранее стало известно, что лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 российских регионах.

#в стране и мире #Вирус #здоровье #болезнь #профессор #симптомы #опасность #укус комара #лихорадка Западного Нила
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 