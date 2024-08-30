Профессор Чумаков назвал симптомы лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила является инфекционным заболеванием, среднемноголетний уровень заражения ее вирусом вырос в России на 13%. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков рассказал «360» об опасности заболевания, его симптомах и способах защиты.

Изначально патоген размножается в организме птиц, а затем передается комарам и клещам, которые, в свою очередь, кусают людей. Лучше всего вирус распространяется в теплом климате с высокой температурой, обильными дождями, у разлива рек, а также в период миграции и гнездования птиц.

«Заболевание очаговое и распространяется там, где обитают зараженные комары. Граница природного очага постепенно движется с юга на север. Сейчас очаг приближается к территории Московской области», - рассказал молекулярный биолог.

Ученый успокоил, что укус не всегда приводит к заболеванию, а только в 1% случаев.

Симптомами является острая лихорадка с интоксикацией, умеренный полиадентит, головная боль, развитие серозного менингита и менингоэнцефалита. При этом есть слабость, низкая подвижность, высокая температура, боли и температура в теле.

«Если лихорадка начинает проявляться остро, она очень напоминает грипп: резкое повышение температуры, головная боль. Затем могут добавиться осложнения, проявляющиеся на фоне вирусной атаки», - сообщил Чумаков.

Более остро симптомы обычно не проявляются, а инкубационный период составляет от двух до восьми дней.

Основным способом защиты является избегание укусов комаров, отметил профессор. Для этого при нахождении на природе нужно носить закрытую одежду и обрабатывать себя средствами от комаров.

На окнах дома должны быть установлены москитные сетки, а в жаркие дни не рекомендуется быть у водоемов.

«Разработка вакцины здесь не имеет смысла, так как это заболевание встречается редко», - сказал эксперт.

Для России этот вирус не является опасным, так как не распространен в ней. А вред здоровью заболевание может принести только людям старше 65 лет.

Ранее стало известно, что лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 российских регионах.