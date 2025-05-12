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Анатолий Цой рассказал о своем самочувствии после пожара в доме

Погорелец призвал владельцев частных домов следить за проводкой и устанавливать современные системы пожаротушения.
Ян Брацкий 2025-05-12 17:48:59
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Певец и бывший участник музыкальной группы MBAND Анатолий Цой в беседе со «Звездой» рассказал о самочувствии после пожара в своем доме.

«Со мной все хорошо, слава Богу, никто не пострадал. Повезло, что вовремя заметили пожар. Пока ехали спасатели, успели подключить шланг и сами начали тушить пламя», - рассказал Цой.

О причинах возгорания пока ничего не известно. Сам певец предположил, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправности проводки.

«Нужно ставить хорошие противопожарные сигнализации. Система в щитке сработала, но поздно. Огонь - неуправляемая стихия, и очень сложно его потушить. Не успеваешь заметить, как все разгорается. Нужно всегда об этом помнить», - призвал Цой своих поклонников.

Напомним, огонь полностью уничтожил предбанник на участке артиста. Выгорели стены и потолок, уничтожена мебель, залиты полы.

#пожар #певец #МЧС России #наш эксклюзив #Анатолий Цой #MBAND
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