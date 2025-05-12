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Пожар произошел в доме экс-солиста группы MBAND Анатолия Цоя

Огонь полностью уничтожил стены, потолок и мебель в предбаннике, причины пожара неизвестны.
Ян Брацкий 2025-05-12 17:21:41
© Фото: Telegram/Tsoyme © Видео: Telegram/Tsoyme

Пожар произошел в подмосковном доме певца и экс-музыканта группы MBAND Анатолия Цоя. Подробности случившегося артист рассказал в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал видео с места пожара.

«Вот так утро началось... баня горит», - прокомментировал происходящее за кадром сам Цой.

Исполнитель заметил, что вовремя вызвал МЧС и пламя не успело разгореться.

Тем не менее, огонь полностью уничтожил предбанник. Стены и потолок обгорели, мебель и полы залиты водой.

Анатолий Цой стал популярен в качестве одного из солистов молодежной группы MBAND. Пять лет назад коллектив распался и Цой начал сольную карьеру. Также певец часто становится гостем популярных ток-шоу.

#Московская область #певец #МЧС России #Анатолий Цой #MBAND
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