Пожар произошел в доме экс-солиста группы MBAND Анатолия Цоя

Пожар произошел в подмосковном доме певца и экс-музыканта группы MBAND Анатолия Цоя. Подробности случившегося артист рассказал в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал видео с места пожара.

«Вот так утро началось... баня горит», - прокомментировал происходящее за кадром сам Цой.

Исполнитель заметил, что вовремя вызвал МЧС и пламя не успело разгореться.

Тем не менее, огонь полностью уничтожил предбанник. Стены и потолок обгорели, мебель и полы залиты водой.

Анатолий Цой стал популярен в качестве одного из солистов молодежной группы MBAND. Пять лет назад коллектив распался и Цой начал сольную карьеру. Также певец часто становится гостем популярных ток-шоу.