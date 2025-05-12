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Туристам посоветовали покупать валюту в России перед поездкой за рубеж

Экономист отметил развитую туристическую инфраструктуру, в частности, в Турции и Египте, заверив, что проблем с оплатой быть не должно.
Лиза Губина 2025-05-12 15:17:27
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

При поездках в популярные среди россиян туристические страны, в частности Египет и Турцию, наиболее удобно будет купить наличную валюту в обменниках в России, сейчас курс привлекательный, рассказал в беседе со «Звездой» экономист Артем Тузов.

Также специалист успокоил путешественников, отметив, что во многих случаях турагенты принимают денежные переводы.

«Уже в Турции турагенты спокойно принимают рубли переводом по карте "Мир". То есть проблемы оплачивать что-то на месте в Турции или Египте нет, потому что там развита туристическая инфраструктура», - сказал экономист.

Использование же международных карт не всегда может выручить, так как их принимают не везде и не все время, напомнил он.

Ранее «Звезда» также сообщала, что цены на авиабилеты на популярные направления демонстрируют снижение на фоне попыток перевозчиков стимулировать спрос и из-за снижения курса доллара.

#Египет #Турция #отпуск #валюта #наш эксклюзив #экономист #обмен валюты
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