МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК завел дело о теракте после ракетного обстрела Рыльска в Курской области

В результате обстрела три мирных жителя получили ранения.
Виктория Бокий 2025-05-12 14:11:38
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела ВСУ города Рыльска Курской области. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 11 мая 2025 украинские боевики специально обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске, используя РСЗО.

В результате обстрела три мирных жителя ранены. Из гражданской инфраструктуры полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов.

В ходе осмотра мест происшествия военные следователи обнаружили фрагменты ракеты РСЗО М 142 HIMARS. По изъятым частям назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

Сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS, с которой ранее украинские боевики ударили по Рыльску Курской области. Цель была найдена и ликвидирована в Сумской области.

#Курская область #ВСУ #Обстрел #СК РФ #следствие #Рыльск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 