СК завел дело о теракте после ракетного обстрела Рыльска в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела ВСУ города Рыльска Курской области. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 11 мая 2025 украинские боевики специально обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске, используя РСЗО.

В результате обстрела три мирных жителя ранены. Из гражданской инфраструктуры полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов.

В ходе осмотра мест происшествия военные следователи обнаружили фрагменты ракеты РСЗО М 142 HIMARS. По изъятым частям назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

Сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS, с которой ранее украинские боевики ударили по Рыльску Курской области. Цель была найдена и ликвидирована в Сумской области.