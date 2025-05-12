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ГД во втором чтении рассмотрит законопроект о локализации такси

Документ прошел первое чтение в январе этого года.
Сергей Лебедев 2025-05-12 14:53:15
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Государственная дума России уже в предстоящий вторник может во втором чтении рассмотреть законопроект, который предоставляет право регионам устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Это следует из материалов ГД.

Документ разработали председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В минувшем январе законопроект был принят в первом чтении.

Напомним, последнее время в России ужесточаются требования в сфере такси. Так, в сентябре прошлого года в российском законодательстве вступили в силу новые изменения, которые предполагают обязательное страхование пассажиров такси.

Кроме того, теперь в российском законодательстве установлены требования к внешнему виду машины такси. Также прописаны правила хранения данных о заказах и доступа к ним правоохранительных органов.

Ранее в беседе со «Звездой» депутат ГД Дмитрий Гусев заявил, что в России за последний год почти миллион водителей такси перешли «серую зону». Это вызвало рост цен на перевозки, а также увеличило риски для пассажиров.

#в стране и мире #закон #такси #регионы #локализация #второе чтение #субъекты
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