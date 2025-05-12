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Военврачи группировки «Север» оказали медпомощь жителям Курской области

Для обеспечения доступности медицинской помощи морские пехотинцы используют специально оборудованный автомобиль, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
2025-05-12 07:37:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Необходимую медицинскую помощь жителям Курской области оказали военные медики 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север».

Кадры опубликовало Минобороны РФ. Данная работа ведется на регулярной основе.

«Для обеспечения доступности медицинской помощи морские пехотинцы используют специально оборудованный автомобиль, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В машине при необходимости можно провести операцию, рассказал врач 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ с позывным Миф. По его словам, в машине можно установить капельницу, провести диагностику и лечение пациента.

К тем, кто не может прибыть к машине самостоятельно, военные врачи приходят на дом.

Случаи абсолютно разные, начиная от акушерства заканчивая хирургией из-за последствий обстрелов ВСУ по мирному населению. Военнослужащий морской пехоты ЧФ с позывным Боцман рассказал, как однажды к машине подбежал мужчина и попросил принять роды у его жены в автомобиле, так как не успевал довезти ее до роддома. Глава семейства даже хотел назвать ребенка в честь доктора, добавил военнослужащий.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #Курская область #военврачи #медицинская помощь
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