Тяжелейшие бои за Лысовку, развернувшиеся с октября прошлого года, стали одним из самых ожесточенных эпизодов на Красноармейском направлении. Украинские формирования превратили само село в мощный укрепрайон - каждый подход простреливался, каждая высота контролировалась. В условиях идеального для обороны ландшафта штурмовать Лысовку приходилось с риском, мужеством и упорством. Подробности рассказала наш корреспондент Варвара Шрадер.

«Сражение шло за каждый квадратный метр. Мы использовали разную технику, учитывали погодные условия, заходили с разных направлений», - рассказал замкомандира штурмового батальона 137-й отдельной мотострелковой бригады Сергей Бацурин.

Наступление, которое стало победным, началось ночью, под покровом тумана. Штурмовые группы прошли более 10 километров пешком. В воздухе висели дроны - как свои, так и вражеские. По словам бойцов, не всегда удавалось быстро отличить «птичек».

Прорыв в сам населенный пункт стал настоящим подвигом. Бои шли за каждый дом. Группа штурмовиков наткнулась на шестерых украинских военнослужащих, укрывшихся в подвале.

«Гранаты летели с обеих сторон. Мы их лимонками, они - нас. Очень долго, тяжело, но выстояли», - вспоминает штурмовик 137-й бригады Станислав Куликов.

Один из бойцов под огнем, на глазах у противника сумел подползти к вражескому опорнику и вручную забросить туда противотанковую мину.

«Главное - перебороть страх. Это самое трудное. А потом, когда слышишь взрывы, уже не реагируешь - идешь вперед», - говорит штурмовик Сергей Егоров.

Победа в Лысовке стала результатом упорства, грамотной тактики и несгибаемой воли. Каждый метр был оплачен потом, кровью и мужеством российских бойцов.

Об освобождении Лысовки Министерство обороны РФ сообщило 6 мая. Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.