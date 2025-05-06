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Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией

Секретарь Совбеза сравнил риторику Запада с пропагандой Геббельса.
Константин Денисов 2025-05-06 00:29:30
© Фото: Anna Ross dpa Globallookpress

НАТО и Евросоюз готовят коллективный к военному противостоянию с Россией. Об этом в своей статье для «Российской газеты» написал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что Великобритания и Франция провоцируют остальные европейские страны на громкие заявления о необходимости стратегического поражения России.

«Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией», – написал Шойгу.

По его словам, продолжающаяся агрессивная политика НАТО по продвижению на восток, к границам России, сопровождается русофобскими лозунгами, напоминающими пропаганду Геббельса во времена Второй Мировой войны.

Ранее Шойгу заявил, что отдельные страны Европы используют террористические группировки в своих геостратегических целях.

#в стране и мире #Шойгу #НАТО #евросоюз #йозеф геббельс
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