Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией

НАТО и Евросоюз готовят коллективный к военному противостоянию с Россией. Об этом в своей статье для «Российской газеты» написал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что Великобритания и Франция провоцируют остальные европейские страны на громкие заявления о необходимости стратегического поражения России.

«Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией», – написал Шойгу.

По его словам, продолжающаяся агрессивная политика НАТО по продвижению на восток, к границам России, сопровождается русофобскими лозунгами, напоминающими пропаганду Геббельса во времена Второй Мировой войны.

Ранее Шойгу заявил, что отдельные страны Европы используют террористические группировки в своих геостратегических целях.