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Экономист объяснил, по кому в первую очередь били торговые пошлины

Китаю удалось весь потерянный объем экспорта в США компенсировать другими рынками.
Сергей Лебедев 2025-05-12 13:55:12
© Фото: Abe Mcnatt, White House, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Снижение торговых пошлин в первую очередь выгодно для Соединенных Штатов. Установленные тарифы могли стать слишком губительными даже в среднесрочной перспективе. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«Это закономерное событие для ведущих экономик мира. Китай - это первая экономика мира по паритету покупательной способности, США - вторая экономика мира. Слишком губительно долгосрочное и даже среднесрочное действие подобных пошлин», - сказал он в беседе со «Звездой».

Эксперт отметил, что Китай от американских пошлин пострадал в меньшей степени. Стране удалось весь потерянный объем экспорта компенсировать другими рынками.

«Китай перенаправил свои товары в европейские страны, в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку», - добавил собеседник.

Чирков уверен, что именно в интересах США договориться с как можно большим количеством стран в сжатые сроки.

Напомним, накануне Вашингтон и Пекин договорились о значительном уменьшении взаимных пошлин. Их условились снизить пока на 90 дней.

#Китай #сша #торговая война #пошлины #Тарифы #наш эксклюзив
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