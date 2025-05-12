Евросоюз направит 900 млн евро от активов РФ на оружие для Украины

Евросоюз направит до конца года €900 млн на закупки оружия и снарядов для Украины. Эти средства возьмут из доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на конференции по военному сотрудничеству ЕС - Украина.

Чиновник добавил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о выделении €1 млрд на производство БПЛА и ракет на Украине. Контракты на эти инвестиции были подписаны во Львове на прошлой неделе.

В апреле Кая Каллас сообщила о планах передать Украине транш помощи в €2,1 млрд до конца апреля.

В 2024 году ЕС объявил, что планирует погасить транш военной помощи Украине в размере €3 млрд за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

Страны ЕС и G7 заблокировали около €280 млрд активов России. В ЕС находится более €200 млрд российских активов.

Ранее новое правительство Германии сообщило, что прекратит публиковать данные о поставках оружия Киеву. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал за это канцлера Фридриха Мерца. По его мнению, это будет означать отсутствие поставок.