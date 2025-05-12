Мельник раскритиковал намерение ФРГ засекретить поставки оружия ВСУ

Намерение Германии засекретить поставки оружия киевскому режиму вызывает «неприятные воспоминания» о том, как весной 2022 года Берлин пытался скрыть отсутствие поддержки. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Это возвращает нас к неприятным воспоминаниям о том, как весной 2022 года немецкое правительство пыталось скрыть отсутствие военной поддержки за грифом секретности», - цитирует слова политика телеканал n-tv.

Напомним, Андрей Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 год. На своем посту он часто резко критиковал немецкое руководство. В частности, еще три года назад он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» из-за его отказа приехать в Киев.

А недавно Мельник и вовсе выступил с весьма странным заявлением. Он призвал немецкие власти передать ВСУ 30% техники бундесвера.

Между тем вчера новый немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал прекратить всякое публичное обсуждение поставок оружия Киеву.