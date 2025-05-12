Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне

Россиян в следующем месяце ждет трехдневная рабочая неделя. Длинные выходные начнутся 12 июня, в День России, и продлятся до 15 июня. Об этом напоминает Life.

Отмечается, что 13 июня объявлено нерабочим днем из-за переноса выходного с 23 февраля. День защитника Отечества в этом году пришелся на воскресенье.

Напомним, следующие длинные выходные выпадают на ноябрь. Там в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября.

Однако этому будет предшествовать шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 27 октября по 1 ноября. А новогодние каникулы в этом году начнутся 31 декабря.