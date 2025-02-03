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В 2025 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя

Рабочая «шестидневка» будет с 27 октября по 1 ноября.
Виктория Бокий 2025-02-03 04:55:52
© Фото: Ingram Images Globallookpress

В этом году граждане России будут работать шесть дней в неделю только один раз - с 27 октября по 1 ноября. Связано это с тем, что выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию одного из российских сервисов по поиску работы Юлия Санина.

По словам специалиста, первый день ноября, который как раз выпадает на шестидневную рабочую неделю, будет коротким.

«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», - приводит слова Саниной РИА Новости.

Таким образом, выходные в честь Дня народного единства пройдут со 2 ноября по 4 ноября.

#День народного единства #работа #выходные #рабочая неделя #шестидневка
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