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Путин: тема исторической правды станет главной на праздновании 80-летия Победы

Изучение документально подтвержденной информации о Великой Отечественной войне поможет молодому поколению сформировать суверенное мировоззрение, подчеркнул президент.
Алексей Курильченко 2025-01-15 14:45:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главной темой на праздновании 80-летия Великой Победы должна стать историческая правда. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа». 

«Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия проекта программы, должна стать тема исторической правды. Освещение событий Великой Отечественной войны, основанное на архивных документах, свидетельствах очевидцев, научном знании, имеет ключевое значение для формирования у молодого поколения суверенного мировоззрения и гражданской позиции, самосознания», - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что пример трудовой доблести в годы войны полезен для нынешней молодежи. Эти примеры отвечают требованиям сегодняшнего дня по развитию технологической базы и подготовке квалифицированных кадров.

Напомним, что в этом, 2025 году в России пройдут праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. В День Победы, 9 Мая, в Москве и еще в восьми городах пройдут военные парады. Как заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, в главном параде примут участие в том числе и участники специальной военной операции. Также на парад приглашены воинские формирования из 19 дружественных России государств.

#в стране и мире #день победы #история #Владимир Путин
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