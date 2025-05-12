Отсрочку по налогам для курских предпринимателей продлили на год

Правительство России продлило на год и расширило действие отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей в Курской области. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам за 2024 и 2025 годы перенесены на 2026 год. Бизнесмены могут погашать их в рассрочку в течение еще одного года равными частями ежемесячно.

Послабление по налогам касается предпринимателей и организаций, которые работают на приграничных территориях Курской области, где действует режим контртеррористической операции и принято решение об отселении жителей.

Теперь эта мера поддержки будет распространяться на обособленные подразделения таких организаций и на организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.

Отсрочка позволит предпринимателям сохранить оборотные средства. Их можно использовать на зарплату сотрудникам, закупку сырья и оборудования. Эту меру поддержки ввели в сентябре 2024 года.