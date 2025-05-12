МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отсрочку по налогам для курских предпринимателей продлили на год

Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам за 2024 и 2025 годы перенесены на 2026 год.
Владимир Рубанов 2025-05-12 10:14:26
© Фото: Telegram/rodnaya_sudzha

Правительство России продлило на год и расширило действие отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей в Курской области. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам за 2024 и 2025 годы перенесены на 2026 год. Бизнесмены могут погашать их в рассрочку в течение еще одного года равными частями ежемесячно.

Послабление по налогам касается предпринимателей и организаций, которые работают на приграничных территориях Курской области, где действует режим контртеррористической операции и принято решение об отселении жителей.

Теперь эта мера поддержки будет распространяться на обособленные подразделения таких организаций и на организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.

Отсрочка позволит предпринимателям сохранить оборотные средства. Их можно использовать на зарплату сотрудникам, закупку сырья и оборудования. Эту меру поддержки ввели в сентябре 2024 года.

#Курская область #бизнес #отсрочка #налоги #правительство РФ #меры поддержки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 