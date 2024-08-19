Предприниматели Курской области получат отсрочку по уплате налогов

Предпринимателям, ведущим свою деятельность на приграничной территории в Курской области, предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее поручение правительству дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что отсрочку по таким платежам предоставят на год с последующей рассрочкой их уплаты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Ранее Центральный банк РФ рекомендовал кредитным организациям рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке от жителей Белгородской, Брянской и Курской областей. Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 миллионов рублей по ипотеке, 1,6 миллиона - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным займам.

Банк России также рекомендовал частично или полностью прощать долг заемщика в особых случаях, в число которых входят утрата трудоспособности и присвоение инвалидности.