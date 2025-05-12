Свыше 150 стран и более 20 международных организаций получили приглашения на 13-ю международную встречу высоких представителей, которые занимаются вопросами безопасности. Известно, что мероприятие пройдет в Москве с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций», - говорится в сообщении.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, фашизм, который возродился на Украине, стал также и проявляться в прибалтийских государствах, таких как: Эстония, Латвия и Литва. Со слов Шойгу, в этих странах народными героями признано считать тех, кто в годы Великой Отечественной войны был причастен к гибели своих соотечественников.